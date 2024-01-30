Йеллен посоветовала ЕС утвердить 50 млрд евро помощи Киеву

Министр финансов США Джанет Йеллен посоветовала председательствующей в Совете ЕС Бельгии добиться утверждения Евросоюзом на саммите 1 февраля помощи Киеву на сумму 50 млрд евро.

Министр финансов США Джанет Йеллен посоветовала председательствующей в Совете ЕС Бельгии добиться утверждения Евросоюзом на саммите 1 февраля помощи Украине на сумму 50 млрд евро.

Как передает Report , об этом премьер Бельгии Александер Де Кроо написал в соцсети X.

"Обсудил важность поддержки Украины и ее восстановления с министром финансов США Джанет Йеллен. Мы говорили о замороженных российских активах и о предстоящем заседании Европейского совета, к которому мы работаем над соглашением о разблокировании 50 млрд евро поддержки. Она посоветовала бельгийскому председательству сделать это", - написал Де Кроо.

В июне 2023 года Еврокомиссия предложила программу помощи Украине на сумму 50 млрд евро на период до 2027 год, однако она была немедленно отвергнута странами ЕС, поскольку для ее финансирования Брюссель потребовал дополнительных взносов в бюджет сообщества. К настоящему времени Еврокомиссия убедила большинство стран-членов поддержать этот план, а также частично пересмотрела способы его финансирования. Принятие этой программы пока продолжает блокировать Венгрия.