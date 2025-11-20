Japan Today: В Японии зафиксировано рекордное число нападений медведей

Число жертв нападений медведей в Японии за семь месяцев - с апреля по октябрь - 2025 года достигло рекордного значения за последние пять лет.

Как передает Report, об этом сообщил новостной сайт Japan Today со ссылкой на министерство окружающей среды Японии.

Уточняется, что нападениям подверглись 196 человек. Только в октябре количество пострадавших составило 88 человек, что более чем в два раза превышает 39 случаев, зарегистрированных в сентябре. Больше всего жертв нападений медведей было зафиксировано в префектурах Акита, Ивате и Фукусима.

По данным министерства, с апреля 2023 года было зафиксировано рекордное количество смертельных случаев, связанных с медведями, - 13 случаев на 5 ноября.

В ответ на рост числа нападений правительство Японии усилило меры по борьбе с медведями. Власти начали оказывать финансовую и материально-техническую помощь муниципалитетам для привлечения лицензированных охотников. В условиях нехватки квалифицированных специалистов вступили в силу измененные правила, разрешающие полицейским использовать винтовки для отстрела медведей.