Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Japan Today: В Японии зафиксировано рекордное число нападений медведей

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 05:49
    Japan Today: В Японии зафиксировано рекордное число нападений медведей

    Число жертв нападений медведей в Японии за семь месяцев - с апреля по октябрь - 2025 года достигло рекордного значения за последние пять лет.

    Как передает Report, об этом сообщил новостной сайт Japan Today со ссылкой на министерство окружающей среды Японии.

    Уточняется, что нападениям подверглись 196 человек. Только в октябре количество пострадавших составило 88 человек, что более чем в два раза превышает 39 случаев, зарегистрированных в сентябре. Больше всего жертв нападений медведей было зафиксировано в префектурах Акита, Ивате и Фукусима.

    По данным министерства, с апреля 2023 года было зафиксировано рекордное количество смертельных случаев, связанных с медведями, - 13 случаев на 5 ноября.

    В ответ на рост числа нападений правительство Японии усилило меры по борьбе с медведями. Власти начали оказывать финансовую и материально-техническую помощь муниципалитетам для привлечения лицензированных охотников. В условиях нехватки квалифицированных специалистов вступили в силу измененные правила, разрешающие полицейским использовать винтовки для отстрела медведей.

    Япония медведи нападение
    Yaponiyada rekord sayda ayı hücumu qeydə alınıb

    Последние новости

    06:56

    Трамп заявил, что подписал законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна

    Другие страны
    06:27

    СМИ: В столице США прошла акция с призывами к импичменту Дональда Трампа

    Другие страны
    05:49

    Japan Today: В Японии зафиксировано рекордное число нападений медведей

    Другие страны
    05:18

    СМИ: В Японии одобрят перезапуск крупнейшей в мире АЭС

    Другие страны
    04:53

    В Мексике задержали организатора убийства мэра Уруапана

    Другие
    04:26

    США одобрили продажу полупроводников компаниям в ОАЭ и Саудовской Аравии

    Другие страны
    03:47

    Ученым удалось побороть диабет 1 типа

    Наука и образование
    03:19

    Археологи обнаружили в Перу сооружение для наблюдения за Солнцем и Луной

    Другие страны
    02:58

    Маск: при дальнейшем развитии ИИ люди могут отойти от использования денег

    Другие страны
    Лента новостей