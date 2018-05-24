Известный российский бизнесмен отправился в Израиль для получения гражданства

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Российский бизнесмен Роман Абрамович cегодня прибудет в Израиль, где может начать процедуру получения израильского гражданства. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила израильская газета Israel Hayom ("Израиль сегодня").

По данным издания, Абрамович решился на такой шаг после затруднений с получением визы Великобритании. Владелец британского клуба "Челси", напоминает газета, в настоящий момент ведет строительство большого особняка в престижном туристическом районе Тель-Авива Неве-Цедек.

Израильская газета Globes в апреле 2015 года сообщала, что Абрамович приобрел за $25 млн гостиницу "Версано" в Неве-Цедеке, которая стала первым объектом недвижимости, купленным им на территории еврейского государства. По данным газеты, российский миллиардер выкупил и прилегающую к гостинице территорию общей площадью 1,5 тыс. кв. м.

В тот же период, указывает Globes, Абрамович приобрел четыре израильские компании-стартапа. Одна из этих компаний, по информации газеты, занята разработкой заряжающейся в рекордно короткие сроки батареи для смартфонов.