Известная советами об учебе в престижных вузах блогер поступила в Стэнфорд за взятку

Семья китаянки Юси Чжао, которая известная своим блогом и советами о поступлении в престижные американские университеты, заплатила 6,5 млн. долларов за ее поступление в Стэнфордский университет, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Некоторые думают, а не попали ли вы в Стэнфорд только потому, что ваша семья богата?" - обратилась Юси Чжао к своим подписчикам еще до поступления в вуз в 2017 году.

Именно в этом году она поступила в Стэнфорд, по ее словам, благодаря "усердной работе". Как оказалась после раскрытия крупнейшей коррупционной схемы в США с поступлением в элитные вузы страны, будущая студентка попала в Лигу плюща при участии своих родителей.

Отмечается, что предполагаемый создатель коррупционной схемы Уильям "Рик" Сингер пытался зачислить девушку в Стэнфордскую парусную команду, а также добиться пожертвований в размере 500 тысяч долларов США.

Мать Юси Чжао признала выплату суммы, но объявила себя жертвой. Она считает, что ее обманули и заставили поверить, что семизначная сумма будет распределена на стипендии, университетские зарплаты и программы для нуждающихся студентов.

Это не первая богатая китайская семья, замешанная в скандале. Также известно о родителях, заплативших 1,2 млн. долларов США за поступление ребенка в Йельский университет.