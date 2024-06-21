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Израильский танк вместо цели в Газе случайно обстрелял территорию Израиля

Израильский танк вместо цели в Газе случайно обстрелял территорию Израиля Один из танков Армии обороны Израиля, ведя огонь по цели в секторе Газа, случайно обстрелял израильскую территорию.
Другие страны
21 июня 2024 г. 15:18
Израильский танк вместо цели в Газе случайно обстрелял территорию Израиля

Один из танков Армии обороны Израиля, ведя огонь по цели в секторе Газа, случайно обстрелял израильскую территорию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня танк выпустил снаряд по цели в секторе Газа. Из-за неисправности, причина которой выясняется, снаряд отклонился от курса и упал на израильской территории возле пограничного заграждения", - говорится в сообщении.

По информации военных, в результате был поврежден автомобиль в районе регионального совета Хоф-Ашкелон, в машину попали осколки. Пострадавших нет, по факту инцидента проводится расследование, проинформировали в армии.

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Версия на английском языке IDF: Shell fired from Israeli tank accidentally lands in Israeli territory

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