Израильский танк вместо цели в Газе случайно обстрелял территорию Израиля

Один из танков Армии обороны Израиля, ведя огонь по цели в секторе Газа, случайно обстрелял израильскую территорию.

Один из танков Армии обороны Израиля, ведя огонь по цели в секторе Газа, случайно обстрелял израильскую территорию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня танк выпустил снаряд по цели в секторе Газа. Из-за неисправности, причина которой выясняется, снаряд отклонился от курса и упал на израильской территории возле пограничного заграждения", - говорится в сообщении.

По информации военных, в результате был поврежден автомобиль в районе регионального совета Хоф-Ашкелон, в машину попали осколки. Пострадавших нет, по факту инцидента проводится расследование, проинформировали в армии.