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ООН: Израильский танк нанес удар по наблюдательной вышке миротворцев в Ливане

ООН: Израильский танк нанес удар по наблюдательной вышке миротворцев в Ливане Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщили о новом обстреле своих позиций со стороны израильских войск в пограничном районе Кафр-Кила.
Другие страны
16 октября 2024 г. 22:51
ООН: Израильский танк нанес удар по наблюдательной вышке миротворцев в Ливане

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщили о новом обстреле своих позиций со стороны израильских войск в пограничном районе Кафр-Кила.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении командования ВСООНЛ в соцсети X.

Согласно информации, израильский танк Merkava нанес удар по наблюдательной вышке "голубых касок" и вывел из строя установленное на ней оборудование, в частности видеокамеры.

"Миротворцы, дислоцированные на объекте в Кафр-Киле, не пострадали, но смотровая башня повреждена, - указывается в тексте. - Мы считаем, что этот обстрел позиций миротворцев носил преднамеренный характер".

ВСООНЛ напомнил об обязательствах "обеспечивать безопасность персонала и имущества миротворческой миссии в Ливане и уважать неприкосновенность объектов ООН".

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