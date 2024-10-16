ООН: Израильский танк нанес удар по наблюдательной вышке миротворцев в Ливане

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщили о новом обстреле своих позиций со стороны израильских войск в пограничном районе Кафр-Кила.

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщили о новом обстреле своих позиций со стороны израильских войск в пограничном районе Кафр-Кила.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении командования ВСООНЛ в соцсети X.

Согласно информации, израильский танк Merkava нанес удар по наблюдательной вышке "голубых касок" и вывел из строя установленное на ней оборудование, в частности видеокамеры.

"Миротворцы, дислоцированные на объекте в Кафр-Киле, не пострадали, но смотровая башня повреждена, - указывается в тексте. - Мы считаем, что этот обстрел позиций миротворцев носил преднамеренный характер".

ВСООНЛ напомнил об обязательствах "обеспечивать безопасность персонала и имущества миротворческой миссии в Ливане и уважать неприкосновенность объектов ООН".