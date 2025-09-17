Израильский министр назвал встречу с Уиткоффом последней попыткой для прекращения огня
Другие страны
- 17 сентября, 2025
- 22:28
Министр стратегического планирования Рон Дермер прокомментировал предстоящую со спецпредставителем президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.
Как передает Report, об этом сообщает Channel 12.
Согласно информации, встреча Дермера и Уиткоффа состоится сегодня в Лондоне.
"Это последняя попытка возобновить переговоры по освобождению заложников и прекращению огня с ХАМАС", - отметил израильский министр.
Отметим, что Уиткофф находится в Лондоне вместе с президентом США Дональдом Трампом в рамках государственного визита в Великобританию.
Последние новости
22:28
Израильский министр назвал встречу с Уиткоффом последней попыткой для прекращения огняДругие страны
22:13
Федрезерв снизил ставку впервые с декабряФинансы
22:12
Польша планирует продлить контроль на границах с ФРГ и Литвой до апреляДругие страны
21:54
У экс-президента Бразилии диагностирована карцинома кожиДругие
21:46
В Германии при аварии на химзаводе один человек погиб, четверо пострадалиДругие страны
21:30
Фото
Бербок: Без ООН невозможна была бы даже малая помощь ни Украине, ни ГазеДругие страны
21:23
Роберта Метсола: Европа подготовила более жесткий пакет санкций против РоссииДругие страны
21:16
Фото
В Украине почтили память Олега Бабака, убитого армянами в ГубадлыВнешняя политика
21:12
Фото