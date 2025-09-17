Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Израильский министр назвал встречу с Уиткоффом последней попыткой для прекращения огня

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 22:28
    Израильский министр назвал встречу с Уиткоффом последней попыткой для прекращения огня

    Министр стратегического планирования Рон Дермер прокомментировал предстоящую со спецпредставителем президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

    Как передает Report, об этом сообщает Channel 12.

    Согласно информации, встреча Дермера и Уиткоффа состоится сегодня в Лондоне.

    "Это последняя попытка возобновить переговоры по освобождению заложников и прекращению огня с ХАМАС", - отметил израильский министр.

    Отметим, что Уиткофф находится в Лондоне вместе с президентом США Дональдом Трампом в рамках государственного визита в Великобританию.

    Лента новостей