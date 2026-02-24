Израильский министр анонсировал ультиматум о разоружении ХАМАС в ближайшие дни

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    • 24 февраля, 2026
    • 02:21
    Палестинское движение ХАМАС в скором времени получит ультиматум о полном разоружении и демилитаризации сектора Газа, в случае отказа израильская армия установит полный контроль над анклавом.

    Как передает Report, об этом заявил министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич.

    По его словам, это может произойти в течение нескольких дней. "Предположительно, в ближайшие дни ХАМАС будет выдвинут ультиматум о разоружении и полной демилитаризации Газы", - заявил он в интервью гостелерадиокомпании Kan.

    Смотрич прямо не сказал, кто будет выдвигать этот ультиматум, но дал понять, что ожидает этого шага от Вашингтона. "Мы не отказались от цели уничтожить ХАМАС. Мы даем президенту США Дональду Трампу шанс сделать это по-своему", - заметил министр.

    В случае отказа радикалов от разоружения израильская армия планирует установить полный контроль над сектором и добиться его демилитаризации силовым путем, отметил Смотрич. "Если ХАМАС не подчинится, Армия обороны Израиля получит международную легитимность и американскую поддержку сделать это (разоружить радикалов - ред.) самостоятельно", - полагает глава Минфина.

    Как сообщил Смотрич, являющийся одним из лидеров правящей коалиции, израильское политическое руководство уже провело "несколько совещаний, чтобы проработать эти планы". "Сейчас есть два или три варианта, и мы изучаем, какой из них наиболее подходящий. Одно можно сказать точно: Армия обороны Израиля зайдет в Газу и завоюет ее, если ХАМАС не разоружится", - сказал он.

