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Израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России

Израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России Израильский гражданский корабль первым прорвал зерновую блокаду России в Черном море.
Другие страны
31 июля 2023 г. 22:31
Израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России

Израильский гражданский корабль первым прорвал зерновую блокаду России в Черном море.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, корабль Ams1, несмотря на российские угрозы, вошел в украинскую ветвь Дуная. Это первое судно, прорвавшее российскую блокаду моря после бомбардировки Рени 25 июля.

Начиная свой путь из Ашдода (Израиль) он открыто указал пункт назначения – Украина и пересек Черное море прямым курсом.

За судном Ams1 следуют еще суда, которые либо встали, либо встанут на якорную стоянку в ближайшее время на Дунае. Sahin 2 и Yilmaz Kaptan плыли прямыми маршрутами, открыто рекламируя направление Украина через AIS. Их происхождение Греция и Турция/Грузия.

Американский противолодочный самолет P8 Poseidon обеспечивает безопасность. Его дозаправляют прямо в небе Румынии. Дополнительную информацию предоставляет разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4.

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