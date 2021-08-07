Израильский беспилотник нанес удары по сектору Газа

Израильский беспилотный летательный аппарат нанес удары по северным районам сектора Газа.

Израильский беспилотный летательный аппарат нанес удары по северным районам сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщило палестинское агентство WAFA .

По его данным, как минимум два ракетных снаряда упали на территории, используемые в качестве фермерских угодий, близ города Бейт-Лахия, что привело к материальному ущербу. О жертвах или раненых информации не поступало.

Ранее самолеты ВВС еврейского государства осуществляли налеты на Газу 16 и 18 июня, а также 2, 3 и 25 июля. Тогда удары были нанесены, в частности, по тренировочным лагерям боевого крыла движения ХАМАС, контролирующего сектор.