Израильские ВВС нанесли удары по производственным площадкам в Иране

Израильские ВВС заявили о завершении очередной волны ударов за ночь по производственным площадкам в Тегеране.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В результате атак были поражены объекты, задействованные в производстве компонентов для баллистических и противотанковых ракет, включая завод по литью и наполнению боеголовок взрывчатыми веществами, научно-исследовательский комплекс и производственные участки по выпуску современных боевых средств.

Под удары попали также производственные и опытно-конструкторские участки, занимающиеся выпуском компонентов для противотанковых и зенитных ракет, а также другого вооружения.