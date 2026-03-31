Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Израильские ВВС нанесли удары по производственным площадкам в Иране

    Израильские ВВС нанесли удары по производственным площадкам в Иране

    Израильские ВВС заявили о завершении очередной волны ударов за ночь по производственным площадкам в Тегеране.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В результате атак были поражены объекты, задействованные в производстве компонентов для баллистических и противотанковых ракет, включая завод по литью и наполнению боеголовок взрывчатыми веществами, научно-исследовательский комплекс и производственные участки по выпуску современных боевых средств.

    Под удары попали также производственные и опытно-конструкторские участки, занимающиеся выпуском компонентов для противотанковых и зенитных ракет, а также другого вооружения.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Тегеран

