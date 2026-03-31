İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    31 mart, 2026
    İsrail İrandakı istehsalat sahələrinə zərbələr endirib

    İsrail Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) gecə ərzində Tehrandakı istehsalat sahələrinə endirilən növbəti zərbələr dalğasının başa çatdığını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Hücumlar nəticəsində ballistik və tank əleyhinə raketlər üçün komponentlərin istehsalına cəlb edilmiş obyektlər, o cümlədən döyüş başlıqlarının partlayıcı maddələrlə doldurulması zavodu, elmi-tədqiqat kompleksi və müasir döyüş vasitələrinin istehsalı sahələri vurulub.

    Həmçinin, tank əleyhinə və zenit raketləri, eləcə də digər silahlar üçün komponentlərin istehsalı ilə məşğul olan istehsalat və təcrübi konstruktor sahələri də zərbələrə məruz qalıb.

    Израильские ВВС нанесли удары по производственным площадкам в Иране
    IDF says it struck Iranian sites for missile components, anti-aircraft weapons

