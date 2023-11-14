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Израильские вузы в третий раз с начала конфликта с ХАМАС перенесли начало учебы

Израильские вузы в третий раз с начала конфликта с ХАМАС перенесли начало учебы Учеба в израильских вузах начнется не раньше 24 декабря из-за конфликта с палестинским радикальным движением ХАМАС.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 17:33
Израильские вузы в третий раз с начала конфликта с ХАМАС перенесли начало учебы

Учеба в израильских вузах начнется не раньше 24 декабря из-за конфликта с палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Непосредственно за две недели до непосредственного начала семестра студентам придет предварительное уведомление, в котором им сообщат о возвращении к учебе. Учебный год откладывается в связи с тем, что многие сотрудники и студенты вузов либо сами являются резервистами, либо связаны с ними узами брака, а некоторые из них проживают в зоне конфликта и поэтому вынуждены были покинуть свои дома. Также среди студентов есть те, кто потерял своих близких в ходе вооруженного противостояния, а также те, чьи родственники были ранены или захвачены ХАМАС.

Издание отмечает, что данный перенос начала учебного года является уже третьим с начала вооруженного конфликта 7 октября. Начало учебы 24 декабря должно начаться в таких вузах, как Еврейский и Тель-Авивский университеты, университет Бар-Илан, университет имени Бен-Гуриона, Технион, а также Хайфский и Ариэльский университеты.

Осенний семестр в израильских университетах должен был начаться 15 октября.

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Версия на английском языке Israeli universities postpone start of studies for third time since conflict with Hamas began

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