Израильские вузы в третий раз с начала конфликта с ХАМАС перенесли начало учебы

Израильские вузы в третий раз с начала конфликта с ХАМАС перенесли начало учебы

Учеба в израильских вузах начнется не раньше 24 декабря из-за конфликта с палестинским радикальным движением ХАМАС.

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Учеба в израильских вузах начнется не раньше 24 декабря из-за конфликта с палестинским радикальным движением ХАМАС. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth. Непосредственно за две недели до непосредственного начала семестра студентам придет предварительное уведомление, в котором им сообщат о возвращении к учебе. Учебный год откладывается в связи с тем, что многие сотрудники и студенты вузов либо сами являются резервистами, либо связаны с ними узами брака, а некоторые из них проживают в зоне конфликта и поэтому вынуждены были покинуть свои дома. Также среди студентов есть те, кто потерял своих близких в ходе вооруженного противостояния, а также те, чьи родственники были ранены или захвачены ХАМАС. Издание отмечает, что данный перенос начала учебного года является уже третьим с начала вооруженного конфликта 7 октября. Начало учебы 24 декабря должно начаться в таких вузах, как Еврейский и Тель-Авивский университеты, университет Бар-Илан, университет имени Бен-Гуриона, Технион, а также Хайфский и Ариэльский университеты. Осенний семестр в израильских университетах должен был начаться 15 октября. Подпишитесь на наш Telegram канал