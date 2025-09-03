Израильские военные перехватили запущенную из Йемена ракету
- 03 сентября, 2025
- 12:10
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракеты с территории Йемена и провела успешный перехват.
Как передает Report, об этом сообщается в среду в армейской пресс-службе.
"Запущенная из Йемена ракета была перехвачена после того, как в нескольких районах Израиля некоторое время назад прозвучали сирены воздушной тревоги", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Йеменские хуситы пока не комментировали запуск ракеты.
