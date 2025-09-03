    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    • 03 сентября, 2025
    • 12:10
    Израильские военные перехватили запущенную из Йемена ракету

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракеты с территории Йемена и провела успешный перехват.

    Как передает Report, об этом сообщается в среду в армейской пресс-службе.

    "Запущенная из Йемена ракета была перехвачена после того, как в нескольких районах Израиля некоторое время назад прозвучали сирены воздушной тревоги", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

    Йеменские хуситы пока не комментировали запуск ракеты.

    хуситы Йемен Израиль

