Израильские военные перехватили запущенную из Йемена ракету

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракеты с территории Йемена и провела успешный перехват.

Как передает Report, об этом сообщается в среду в армейской пресс-службе.

"Запущенная из Йемена ракета была перехвачена после того, как в нескольких районах Израиля некоторое время назад прозвучали сирены воздушной тревоги", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Йеменские хуситы пока не комментировали запуск ракеты.