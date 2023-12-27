Израильская армия уничтожила шахты туннелей ХАМАС в Газе

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и уничтожила три шахты туннелей ХАМАС в районе больницы "Рантиси" в секторе Газа.

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и уничтожила три шахты туннелей ХАМАС в районе больницы "Рантиси" в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщила на своем Телеграм-канале пресс-служба ЦАХАЛ.

"ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил три шахты террористических туннелей ХАМАС возле больницы "Рантиси" и в близлежащей школе. Туннельные шахты глубиной в десятки метров были соединены подземной сетью туннелей, проходящей под больницей и ведущей в центр города Газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что туннели также служили командным штабом по ведению боевых действий на севере сектора Газа и проведению террористических атак.