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Израильская армия уничтожила шахты туннелей ХАМАС в Газе

Израильская армия уничтожила шахты туннелей ХАМАС в Газе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и уничтожила три шахты туннелей ХАМАС в районе больницы "Рантиси" в секторе Газа.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 23:48
Израильская армия уничтожила шахты туннелей ХАМАС в Газе

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и уничтожила три шахты туннелей ХАМАС в районе больницы "Рантиси" в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила на своем Телеграм-канале пресс-служба ЦАХАЛ.

"ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил три шахты террористических туннелей ХАМАС возле больницы "Рантиси" и в близлежащей школе. Туннельные шахты глубиной в десятки метров были соединены подземной сетью туннелей, проходящей под больницей и ведущей в центр города Газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что туннели также служили командным штабом по ведению боевых действий на севере сектора Газа и проведению террористических атак.

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