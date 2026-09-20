Израильская армия наращивает присутствие в Газе, Сирии и Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) значительно наращивает силы в секторе Газа, Ливане, Сирии и на Западном берегу в целях укрепления безопасности в преддверии иудейского праздника Йом-Кипур (Судный день).

Как передает Report, об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на военный источник.

"Мы готовы на всех фронтах, в том числе в отношении Ирана, и всегда готовы перейти от прекращения огня к возобновлению боевых действий - как в обороне, так и в нападении. Если нас и застанут врасплох, мы не будем побеждены".", - отметил он.

По данным источника, ЦАХАЛ располагает набором инструкций на случай проведения экстренных операций, а также планы на длительную кампанию. По его словам, в этом году подготовка к празднику проводилась более тщательно и несколько недель с акцентом на оборону на границах и в городах.

Йом-Кипур отмечается на 10-й день месяца тишрей по иудейскому календарю, в котором сутки отсчитываются от заката до заката. В нынешнем году Судный день приходится на период с вечера 20 сентября до ночи 21 сентября. Традиция предписывает в этот период времени строгий 25-часовой пост.