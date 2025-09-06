Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Израильская армия нанесла удар по высотке в Газе, использовавшейся ХАМАС

    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 15:43
    Израильская армия нанесла удар по высотке в Газе, использовавшейся ХАМАС

    Армия обороны Израиля (IDF) заявила, что нанесла удар по многоэтажному зданию в Газе, которое, по их данным, использовалось ХАМАС для сбора разведданных и оперативной деятельности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

    По информации военных, боевики установили в здании оборудование для слежки, наблюдательные посты, а также заложили взрывные устройства вблизи, чтобы атаковать израильские войска. Кроме того, рядом находилась подземная инфраструктура, через которую "координировалась террористическая активность".

    В IDF подчеркнули, что перед ударом были предприняты меры для минимизации ущерба среди мирного населения: проведена эвакуация, использовались точные боеприпасы и велось воздушное наблюдение.

    Этот удар последовал спустя день после уничтожения другой высотки в Газе, которую армия также назвала частью инфраструктуры ХАМАС.

    Израиль ХАМАС сектор Газа
    İsrail ordusu Qəzzada binaya zərbə endirib

    Последние новости

    15:52

    Стали известны имена пострадавших в результате вооруженного инцидента в Бейлагане - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    15:43

    Израильская армия нанесла удар по высотке в Газе, использовавшейся ХАМАС

    Другие страны
    15:31

    Соцсети и развлечения лидируют в онлайн-потреблении в Азербайджане

    ИКТ
    15:15

    Серфер погиб после нападения акулы в Австралии

    Другие страны
    14:59

    Глава МИД Египта и спецпосланник США обсудили ситуацию в Газе

    Другие страны
    14:55

    Завтра произойдет второе и последнее лунное затмение в этом году

    Наука и образование
    14:41

    Украина и Россия готовят новые обмены военнопленными

    Другие страны
    14:38

    Летящий к Земле межзвездный объект оказался кометой

    Это интересно
    14:33

    Украина и Казахстан обсудили развитие двусторонних отношений

    Другие страны
    Лента новостей