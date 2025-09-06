Израильская армия нанесла удар по высотке в Газе, использовавшейся ХАМАС

Армия обороны Израиля (IDF) заявила, что нанесла удар по многоэтажному зданию в Газе, которое, по их данным, использовалось ХАМАС для сбора разведданных и оперативной деятельности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

По информации военных, боевики установили в здании оборудование для слежки, наблюдательные посты, а также заложили взрывные устройства вблизи, чтобы атаковать израильские войска. Кроме того, рядом находилась подземная инфраструктура, через которую "координировалась террористическая активность".

В IDF подчеркнули, что перед ударом были предприняты меры для минимизации ущерба среди мирного населения: проведена эвакуация, использовались точные боеприпасы и велось воздушное наблюдение.

Этот удар последовал спустя день после уничтожения другой высотки в Газе, которую армия также назвала частью инфраструктуры ХАМАС.