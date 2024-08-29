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Израиль заявил о разгроме большинства батальонов ХАМАС в Газе

Израиль заявил о разгроме большинства батальонов ХАМАС в Газе Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о разгроме большинства батальонов и бригад палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
29 августа 2024 г. 21:56
Израиль заявил о разгроме большинства батальонов ХАМАС в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о разгроме большинства батальонов и бригад палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, заявление главы ведомства распространила пресс-служба израильского Минобороны.

"За последние 11 месяцев <…> в Газе большинство бригад и батальонов ХАМАС было разгромлено, военный глава ХАМАС Мухаммед ад-Дейф был ликвидирован, как и другие высокопоставленные террористы из длинного списка", - сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных, которая продолжается по сей день.

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