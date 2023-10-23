Израиль заявил о наличии у ХАМАС инструкций по изготовлению химоружия

Проникшие на территорию Израиля члены радикального палестинского движения ХАМАС имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия.
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"Настолько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на инструкции о том, как сделать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом и как им пользоваться, - приводит телеканал слова президента. - Это официальные материалы террористов "Аль-Каиды". Мы имеем дело с ИГИЛ, "Аль-Каидой" и ХАМАС".
В ходе интервью Герцог демонстрировал заламинированные копии распечаток с инструкциями. На одном из листов четко видна надпись "Аль-Каида" латинскими буквами. По словам президента, бумаги были найдены на теле одного из убитых боевиков ХАМАС.
Sky News отмечает, что не имеет возможности получить независимое подтверждение заявлений Герцога.