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Израиль заявил о наличии у ХАМАС инструкций по изготовлению химоружия

Израиль заявил о наличии у ХАМАС инструкций по изготовлению химоружия Проникшие на территорию Израиля члены радикального палестинского движения ХАМАС имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия.
Другие страны
23 октября 2023 г. 03:22
Израиль заявил о наличии у ХАМАС инструкций по изготовлению химоружия

Проникшие на территорию Израиля члены радикального палестинского движения ХАМАС имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия.

Как передает Report, об этом президент Израиля Ицхак Герцог сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Настолько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на инструкции о том, как сделать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом и как им пользоваться, - приводит телеканал слова президента. - Это официальные материалы террористов "Аль-Каиды". Мы имеем дело с ИГИЛ, "Аль-Каидой" и ХАМАС".

В ходе интервью Герцог демонстрировал заламинированные копии распечаток с инструкциями. На одном из листов четко видна надпись "Аль-Каида" латинскими буквами. По словам президента, бумаги были найдены на теле одного из убитых боевиков ХАМАС.

Sky News отмечает, что не имеет возможности получить независимое подтверждение заявлений Герцога.

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Версия на азербайджанском языке İsrailə sızan “HƏMAS” üzvlərində kimyəvi silahların necə hazırlanacağına dair təlimatlar olub

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