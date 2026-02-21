Израиль заявил о ликвидации ракетчиков "Хезболлах" при ударе по Ливану

Израильский удар по Ливану, нанесенный 20 февраля, был направлен на ослабление потенциала ракетных подразделений радикальной организации "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Согласно заявлению, удары наносились по трем штабам "Хезболлах" в районе Баальбека на востоке страны. В результате атаки были ликвидированы несколько членов ракетных подразделений движения.

По версии израильской стороны, они пытались "ускорить повышение боеготовности" формирований организации и "планировали огневые атаки" на Израиль.

"Ракетные подразделения "Хезболлах" - это структура, ответственная за запуск ракет и снарядов по территории Государства Израиль, и в последнее время они планировали подобного рода запуски в сторону израильской территории", - говорится в заявлении.

В армии также утверждают, что действия "Хезболлах" являются нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном. При этом израильская сторона заявила о сохранении приверженности режиму прекращения огня.

"Армия обороны Израиля продолжит принимать меры против любых попыток закрепления и вооружения со стороны "Хезболлах" и будет решительно действовать для устранения любых угроз гражданам Государства Израиль", - отметили военные.

В свою очередь портал Lebanon 24 со ссылкой на медицинские источники сообщил, что в результате удара погибли по меньшей мере 12 членов "Хезболлах", еще 37 человек получили ранения.