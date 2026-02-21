Израиль заявил о ликвидации ракетчиков "Хезболлах" при ударе по Ливану
- 21 февраля, 2026
- 22:27
Израильский удар по Ливану, нанесенный 20 февраля, был направлен на ослабление потенциала ракетных подразделений радикальной организации "Хезболлах".
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Согласно заявлению, удары наносились по трем штабам "Хезболлах" в районе Баальбека на востоке страны. В результате атаки были ликвидированы несколько членов ракетных подразделений движения.
По версии израильской стороны, они пытались "ускорить повышение боеготовности" формирований организации и "планировали огневые атаки" на Израиль.
"Ракетные подразделения "Хезболлах" - это структура, ответственная за запуск ракет и снарядов по территории Государства Израиль, и в последнее время они планировали подобного рода запуски в сторону израильской территории", - говорится в заявлении.
В армии также утверждают, что действия "Хезболлах" являются нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном. При этом израильская сторона заявила о сохранении приверженности режиму прекращения огня.
"Армия обороны Израиля продолжит принимать меры против любых попыток закрепления и вооружения со стороны "Хезболлах" и будет решительно действовать для устранения любых угроз гражданам Государства Израиль", - отметили военные.
В свою очередь портал Lebanon 24 со ссылкой на медицинские источники сообщил, что в результате удара погибли по меньшей мере 12 членов "Хезболлах", еще 37 человек получили ранения.