Израиль заявил о ликвидации полевого командира "Исламского джихада"

ВВС Израиля ликвидировали командира палестинской группировки "Исламский джихад" Фариса Касима при ударе в районе сирийско-ливанской границы.

ВВС Израиля ликвидировали командира палестинской группировки "Исламский джихад" Фариса Касима при ударе в районе сирийско-ливанской границы.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Согласно информации, Касим отвечал за разработку оперативных планов "Исламского джихада" в Сирии и Ливане и занимал высокое положение в оперативном управлении этой радикальной организации.

По информации израильских военных, Касим играл центральную роль в вербовке палестинцев в ливанское шиитское движение "Хезболлах".