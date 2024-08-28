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Израиль заявил о ликвидации полевого командира "Исламского джихада"

Израиль заявил о ликвидации полевого командира "Исламского джихада" ВВС Израиля ликвидировали командира палестинской группировки "Исламский джихад" Фариса Касима при ударе в районе сирийско-ливанской границы.
Другие страны
28 августа 2024 г. 17:40
Израиль заявил о ликвидации полевого командира Исламского джихада

ВВС Израиля ликвидировали командира палестинской группировки "Исламский джихад" Фариса Касима при ударе в районе сирийско-ливанской границы.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Согласно информации, Касим отвечал за разработку оперативных планов "Исламского джихада" в Сирии и Ливане и занимал высокое положение в оперативном управлении этой радикальной организации.

По информации израильских военных, Касим играл центральную роль в вербовке палестинцев в ливанское шиитское движение "Хезболлах".

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Версия на азербайджанском языке “İslami Cihad”ın səhra komandiri öldürülüb

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