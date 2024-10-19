Израиль запросил у США второй комплекс ПРО THAAD

Израильские власти запросили у Вашингтона вторую систему противоракетной обороны THAAD.

Израильские власти запросили у Вашингтона вторую систему противоракетной обороны THAAD.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают израильские СМИ.

Телеканал Channel 12 пишет, что этот комплекс ПРО требуется на случай ответа Ирана на ожидающуюся атаку Израиля.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин дал согласие на размещение системы THAAD и "связанной с ней группы американских военнослужащих" в Израиле. В Минобороны США сообщили, что этот шаг позволит помочь Израилю "усилить возможности в противовоздушной обороне после беспрецедентных атак Ирана 13 апреля и 1 октября".

Агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что это помогло снизить опасения израильской стороны относительно возможной реакции Ирана и других угроз безопасности. Однако источники предупредили, что данные гарантии не являются абсолютными и ситуация может измениться.