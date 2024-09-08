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Израиль закрыл все погранпереходы в Иорданию после стрельбы на мосту Алленби

Израиль закрыл все погранпереходы в Иорданию после стрельбы на мосту Алленби Израиль закрыл все три КПП на границе с Иорданией до дальнейшего уведомления.
Другие страны
8 сентября 2024 г. 15:21
Израиль закрыл все погранпереходы в Иорданию после стрельбы на мосту Алленби

Израиль закрыл все три КПП на границе с Иорданией до дальнейшего уведомления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление аэропортов Израиля, отвечающее в том числе за работу сухопутных погранпереходов, ведущих в страну.

"Власти Израиля закрыли КПП "Иордан" близ города Бейт-Шеан в северной части страны, КПП на мосту Алленби, а также пограничный переход "Рабин" рядом с городом Эйлат на юге", - следует из заявления.

Отмечается, что данная мера была принята после совершенного в воскресенье утром на мосту Алленби теракта, в результате которого погибли трое израильтян.

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