Израиль закрыл все погранпереходы в Иорданию после стрельбы на мосту Алленби

Израиль закрыл все три КПП на границе с Иорданией до дальнейшего уведомления.

Израиль закрыл все три КПП на границе с Иорданией до дальнейшего уведомления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление аэропортов Израиля, отвечающее в том числе за работу сухопутных погранпереходов, ведущих в страну.

"Власти Израиля закрыли КПП "Иордан" близ города Бейт-Шеан в северной части страны, КПП на мосту Алленби, а также пограничный переход "Рабин" рядом с городом Эйлат на юге", - следует из заявления.

Отмечается, что данная мера была принята после совершенного в воскресенье утром на мосту Алленби теракта, в результате которого погибли трое израильтян.