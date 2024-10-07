Израиль задержал 45 подозреваемых в терроризме на Западном берегу Иордана

Израильские силовики в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 45 человек, разыскиваемых по подозрению в причастности к терроризму.

Израильские силовики в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 45 человек, разыскиваемых по подозрению в причастности к терроризму.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, задержания проводились в течение двух дней по всему Западному берегу, в том числе в городах Дженин, Каландия, Тулькарм, в лагере беженцев Нур-эш-Шамс.

Отмечается, что при задержании у разыскиваемых было обнаружено и изъято большое количество оружия, которые были переданы службам безопасности для дальнейших расследований.