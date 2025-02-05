Израиль выходит из Совета ООН по правам человека

Израиль, следуя примеру США, также прекращает свое участие в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН).

Израиль, следуя примеру США, также прекращает свое участие в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН).

Как передает Report, с таким заявлением выступил министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар, чьи высказывания распространила пресс-служба МИД еврейского государства.

"Израиль приветствует решение президента Трампа не принимать участие в Совете ООН по правам человека. Израиль присоединяется к США и также прекращает свое участие в СПЧ ООН", - заявил Саар.

По словам Саара, Совет ООН по правам человека сосредоточен на нападках на демократическое государство (Израиль - ред.) и распространении антисемитизма".

"В отношении Израиля в СПЧ ООН было принято более 100 осуждающих резолюций, это более 20% всех когда-либо принятых резолюций Совета и больше, чем против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых", - продолжил министр, добавив, что Израиль больше не намерен мириться с этой дискриминацией.

Отметим, что президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.