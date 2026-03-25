Израиль выделил участок под строительство постоянного посольства США в Иерусалиме

Правительство Израиля утвердило решение о выделении участка для строительства постоянного здания посольства США в Иерусалиме.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра иностранных дел Гидеона Саара и министра строительства Хаима Каца.

В документе отмечается, что строительство посольства станет "долгосрочным выражением приверженности США признанию Иерусалима столицей Израиля" и подтверждением прочности двусторонних отношений.

В израильском руководстве также подчеркнули, что на фоне совместной операции Израиля и США против Ирана это решение приобретает особое значение.

"Оно служит очередным подтверждением силы союза и стратегического партнерства между нашими странами", - говорится в заявлении.