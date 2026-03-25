    İsrail ABŞ-nin Qüdsdəki Səfirliyinin inşası üçün torpaq sahəsi ayırıb

    İsrail hökuməti Qüdsdə ABŞ-nin Səfirlik binasının tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılmasını təsdiqləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Baş nazir Benyamin Netanyahu, xarici İşlər naziri Gideon Saar və tikinti naziri Haim Katzın birgə bəyanatında bildirilib.

    Bəyanatda qeyd olunur ki, səfirliyin binasının tikintisi ABŞ-nin Qüdsü İsrailin paytaxtı kimi tanımaq öhdəliyinin uzunmüddətli ifadəsi və ikitərəfli münasibətlərin gücünün təsdiqi olacaq.

    İsrail rəhbərliyi həmçinin bu qərarın İsrail və ABŞ-nin İrana qarşı birgə əməliyyatı kontekstində xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb.

    "Bu, ölkələrimiz arasında müttəfiqliyin və strateji tərəfdaşlığın gücünün daha da təsdiqlənməsinə xidmət edir", - bəyanatda bildirilir.

    Израиль выделил участок под строительство постоянного посольства США в Иерусалиме

    Digər ölkələr
    02:53

    Məhəmməd Salah mövsümün sonunda "Liverpul"dan ayrılacaq

    Futbol
    02:46

    İsveç İranda vətəndaşının edamına görə bu ölkə diplomatlarına vizaların verilməsini dayandırıb

    Digər ölkələr
    02:39

    Xorvatiya Prezidenti Aİ ölkələrinin veto səlahiyyətlərinin ləğvinə qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    02:27

    Zelenski: Rusiya bir gündə Ukraynaya zərbələr zamanı 550-dən çox drondan istifadə edib

    Digər ölkələr
    01:56
    Foto

    Aİ və Qana dronların verilməsi ilə bağlı ilk müdafiə müqaviləsini imzalayıb

    Digər ölkələr
    01:49
    Foto

    ABŞ-nin Florida ştatının məşhur küçəsində Azərbaycan bayrağı ucaldılıb

    Xarici siyasət
    01:21

    İran: ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində Buşehr AES-ə zərər dəyməyib

    Region
    01:09

    Dövlət Departamenti: Tramp nüvə silahlarının ixtisarının tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
