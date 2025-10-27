Израиль впервые с 2023 года отменяет особый режим на юге страны

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о снятии особого режима на юге Израиля впервые с момента атаки 7 октября 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает издание Al Arabia.

Режим был введен утром 7 октября 2023 года по всей стране, но в дальнейшем сохранялся только на юге. Действие распоряжения завершится завтра, и впервые за более чем два года в Израиле не будет действовать особый режим.

"Я решил принять рекомендацию Армии обороны Израиля и отменить особый режим на внутреннем фронте впервые с 7 октября", - заявил Кац.