Израиль впервые с 2023 года отменяет особый режим на юге страны
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о снятии особого режима на юге Израиля впервые с момента атаки 7 октября 2023 года.
Как передает Report, об этом сообщает издание Al Arabia.
Режим был введен утром 7 октября 2023 года по всей стране, но в дальнейшем сохранялся только на юге. Действие распоряжения завершится завтра, и впервые за более чем два года в Израиле не будет действовать особый режим.
"Я решил принять рекомендацию Армии обороны Израиля и отменить особый режим на внутреннем фронте впервые с 7 октября", - заявил Кац.
