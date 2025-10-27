Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Израиль впервые с 2023 года отменяет особый режим на юге страны

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 19:39
    Израиль впервые с 2023 года отменяет особый режим на юге страны

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о снятии особого режима на юге Израиля впервые с момента атаки 7 октября 2023 года.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Al Arabia.

    Режим был введен утром 7 октября 2023 года по всей стране, но в дальнейшем сохранялся только на юге. Действие распоряжения завершится завтра, и впервые за более чем два года в Израиле не будет действовать особый режим.

    "Я решил принять рекомендацию Армии обороны Израиля и отменить особый режим на внутреннем фронте впервые с 7 октября", - заявил Кац.

    Израиль Исраэль Кац особый режим

    Последние новости

    20:07

    Армения планирует обсудить с РФ сотрудничество в рамках "Маршрута Трампа"

    Внешняя политика
    19:59
    Фото

    Азербайджан и Кения обсудили сотрудничество в пенитенциарной сфере

    Внешняя политика
    19:50

    Для представителей СМИ стартовали семинары "Применение ИИ в медиа"

    Медиа
    19:43

    Беларусь вручила ноту протеста литовскому дипломату

    Другие страны
    19:39

    Израиль впервые с 2023 года отменяет особый режим на юге страны

    Другие страны
    19:32

    Бакинский суд вынес приговор обвиняемому в попытке организации теракта в синагоге

    Происшествия
    19:31

    Пшидач: Зеленский должен приехать в Варшаву для встречи с Навроцким

    Другие страны
    19:26

    В Севастополе из-за опрокидывания крана погибли два человека

    В регионе
    19:14

    В Чехии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

    Другие страны
    Лента новостей