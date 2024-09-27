Израиль вновь наносит удары по Ливану

Армия обороны Израиля сообщила о новой серии ударов по целям, связанным с движением "Хезболла", на юге Ливана.

Армия обороны Израиля сообщила о новой серии ударов по целям, связанным с движением "Хезболла", на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Times of Israel.

Вместе с тем, по информации ливанского телеканала LBCI, Израиль нанес удары по югу Бейрута, здесь прозвучали мощные взрывы, слышные по всей столице. Над районом поднимается черный дым.

Однако пока неясно, какие цели атаковали израильские военные.

При этом южный пригород ливанской столицы - Дахия, населенный преимущественно шиитами, считается оплотом "Хезболлы".

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, прибывший в четверг в Нью-Йорк, пообещал, что израильские военные продолжат удары по "Хезболле" вплоть до выполнения всех поставленных командованием целей.