Израиль уничтожил пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня движение ХАМАС вновь нарушило режим прекращения огня, отправив террориста на контролируемую Израилем территорию для нападения на солдат ЦАХАЛ. В ответ Израиль уничтожил пятерых высокопоставленных ... (членов - ред.) ХАМАС", - заявил Нетаньяху.

По его словам, "в течение всего периода прекращения огня десятки боевиков ХАМАС пересекли линию израильских позиций, чтобы атаковать израильские войска".

"Мы вновь призываем посредников настоять на том, чтобы ХАМАС выполнил свою часть соглашения о прекращении огня и план президента [США Дональда] Трампа из 20 пунктов", - продолжил он, указав, что движение ХАМАС "должно немедленно вернуть останки трех погибших заложников, завершить процесс собственного разоружения и обеспечить полную демилитаризацию сектора Газа".