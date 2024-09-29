Израиль ударил по объектам хуситов в порту Ходейда

Израильские ВВС нанесли удары по Йемену, их целью были объекты, используемые мятежным движением хуситов "Ансар Аллах".

Израильские ВВС нанесли удары по Йемену, их целью были объекты, используемые мятежным движением хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"ВВС Израиля атаковали цели террористического режима хуситов в Йемене на расстоянии 1,8 тыс. км от израильской границы", - говорится в заявлении. В армии отметили, что удары, в частности, наносились по морскому порту в городе Ходейда.

По сведениям телеканала Al Jazeera, основной целью ударов стал морской порт, в котором загорелся один из нефтяных резервуаров. Об атаке на порт также сообщали принадлежащие хуситам телеканал Al Masirah и агентство Saba.

Телеканал Al Mayadeen заявил, что израильская авиация нанесла по порту более десяти ударов.