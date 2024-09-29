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Израиль ударил по объектам хуситов в порту Ходейда

Израиль ударил по объектам хуситов в порту Ходейда Израильские ВВС нанесли удары по Йемену, их целью были объекты, используемые мятежным движением хуситов "Ансар Аллах".
Другие страны
29 сентября 2024 г. 20:26
Израиль ударил по объектам хуситов в порту Ходейда

Израильские ВВС нанесли удары по Йемену, их целью были объекты, используемые мятежным движением хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"ВВС Израиля атаковали цели террористического режима хуситов в Йемене на расстоянии 1,8 тыс. км от израильской границы", - говорится в заявлении. В армии отметили, что удары, в частности, наносились по морскому порту в городе Ходейда.

По сведениям телеканала Al Jazeera, основной целью ударов стал морской порт, в котором загорелся один из нефтяных резервуаров. Об атаке на порт также сообщали принадлежащие хуситам телеканал Al Masirah и агентство Saba.

Телеканал Al Mayadeen заявил, что израильская авиация нанесла по порту более десяти ударов.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Hudeydə limanını bombalayıb

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