Израиль ударил по объектам хуситов в порту Ходейда

Израильские ВВС нанесли удары по Йемену, их целью были объекты, используемые мятежным движением хуситов "Ансар Аллах".
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"ВВС Израиля атаковали цели террористического режима хуситов в Йемене на расстоянии 1,8 тыс. км от израильской границы", - говорится в заявлении. В армии отметили, что удары, в частности, наносились по морскому порту в городе Ходейда.
По сведениям телеканала Al Jazeera, основной целью ударов стал морской порт, в котором загорелся один из нефтяных резервуаров. Об атаке на порт также сообщали принадлежащие хуситам телеканал Al Masirah и агентство Saba.
Телеканал Al Mayadeen заявил, что израильская авиация нанесла по порту более десяти ударов.