О нас

Израиль ударил по командно-контрольному центру ХАМАС в Газе

Израиль ударил по командно-контрольному центру ХАМАС в Газе Войска Израиля нанесли удар по командно-контрольному центру радикального движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.
Другие страны
6 мая 2025 г. 21:38
Израиль ударил по командно-контрольному центру ХАМАС в Газе

Войска Израиля нанесли удар по командно-контрольному центру радикального движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС в центральной части сектора Газа. Командно-контрольный центр использовался террористами для хранения оружия, предназначенного для совершения террористических атак против израильских мирных жителей и военнослужащих", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что "перед ударом были предприняты шаги для снижения риска нанесения вреда непричастным гражданским лицам", среди которых израильские военные перечислили "использование высокоточных боеприпасов", "заблаговременное оповещение населения", "наблюдение с воздуха" и "дополнительные разведданные".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi