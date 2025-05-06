Израиль ударил по командно-контрольному центру ХАМАС в Газе

Войска Израиля нанесли удар по командно-контрольному центру радикального движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.

Войска Израиля нанесли удар по командно-контрольному центру радикального движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС в центральной части сектора Газа. Командно-контрольный центр использовался террористами для хранения оружия, предназначенного для совершения террористических атак против израильских мирных жителей и военнослужащих", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что "перед ударом были предприняты шаги для снижения риска нанесения вреда непричастным гражданским лицам", среди которых израильские военные перечислили "использование высокоточных боеприпасов", "заблаговременное оповещение населения", "наблюдение с воздуха" и "дополнительные разведданные".