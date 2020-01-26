​Израиль ударил по целям ХАМАС на юге сектора Газа

Израильские военные нанесли удары по нескольким объектам движения ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчатыми веществами.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Ранее сегодня воздушные шары с взрывчатыми веществами были запущены из сектора Газа в сторону Израиля. В ответ некоторое время назад истребители армии обороны Израиля нанесли удары по ряду террористических целей ХАМАС на юге сектора Газа", - сообщила пресс-служба армии Израиля.

Отмечается, что среди целей были объекты по производству оружия и военный комплекс.

Как сообщил РИА Новости представитель палестинского минздрава Ашраф аль-Кидра, в больницы сектора Газа не поступали пострадавшие в результате израильских авиаударов по сектору Газа.