​Израильтянин хотел присоединиться к ИГ

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Гражданин Израиля еврейской национальности задержан при пересечении границы Сирии с целью присоединения к боевикам "Исламского государства".

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, 21-летний израильтянин с целью присоединения к ИГ прибыл в Искендерун, где был задержан и депортирован.

Семья задержанного, узнав о намерениях юноши по перепискам в интернете, обратилась в министерство внутренних дел Израиля.

Пресс-секретарь МВД Илон Рави в интервью газете "Йедиот Ахронот" подтвердил возвращение молодого израильтянина домой. "Это удалось пресечь благодаря турецкой стороне", - сказал Рави.

Это первый случай попытки присоединения израильтянина в ряды террористической организации ИГ.