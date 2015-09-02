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    ​Израильтянин хотел присоединиться к ИГ

    Гражданин Израиля еврейской национальности задержан при пересечении границы Сирии с целью вступления в ряды ИГ

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/  Гражданин Израиля еврейской национальности задержан при пересечении границы Сирии с целью присоединения к боевикам "Исламского государства". 

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, 21-летний израильтянин с целью присоединения к ИГ прибыл в Искендерун, где был задержан и депортирован.

    Семья задержанного, узнав о намерениях юноши по перепискам в интернете, обратилась в министерство внутренних дел Израиля. 

    Пресс-секретарь МВД Илон Рави в интервью газете "Йедиот Ахронот" подтвердил возвращение молодого израильтянина домой. "Это удалось пресечь благодаря турецкой стороне", - сказал Рави.

    Это первый случай попытки присоединения израильтянина в ряды террористической организации ИГ.

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