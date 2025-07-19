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Израиль сообщил об уничтожении командира батальона ХАМАС

Израиль сообщил об уничтожении командира батальона ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) сообщили о ликвидации командира батальона "Даррадж Туффах" радикальной группировки ХАМАС, причастного к террористической атаке 7 октября 2023 года.
Другие страны
19 июля 2025 г. 07:17
Израиль сообщил об уничтожении командира батальона ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) сообщили о ликвидации командира батальона "Даррадж Туффах" радикальной группировки ХАМАС, причастного к террористической атаке 7 октября 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За прошедшую неделю ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар и ликвидировали в районе Даррадж Туффах террориста Мухаммада Утайна, командира батальона ХАМАС "Даррадж Туффах", - говорится в совместном заявлении ЦАХАЛ и ШАБАК. Отмечается, что он "проник на территорию Израиля во время жестокой резни 7 октября и в ходе войны совершил множество террористических атак против войск". ЦАХАЛ и ШАБАК "продолжат операции против террористов, участвовавших в жестокой резне 7 октября", отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İsrail HƏMAS-ın batalyon komandirinin öldürüldüyünü açıqlayıb

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