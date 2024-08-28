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Израиль сообщил о ликвидации пятерых террористов в районе Нур-Шамса

Израиль сообщил о ликвидации пятерых террористов в районе Нур-Шамса ВВС Израиля нанесли удар по оперативному центру террористов в районе Нур-Шамса, ликвидировав пятерых боевиков.
Другие страны
28 августа 2024 г. 08:38
Израиль сообщил о ликвидации пятерых террористов в районе Нур-Шамса

ВВС Израиля нанесли удар по оперативному центру террористов в районе Нур-Шамса, ликвидировав пятерых боевиков.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы (ЦАХАЛ).

"В ходе совместной контртеррористической операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности Израиля ВВС нанесли удар и ликвидировали пятерых террористов, действовавших в оперативном центре в районе Нур-Шамса. Это сооружение использовалось террористами для осуществления террористической деятельности и нанесения ущерба солдатам ЦАХАЛ в этом районе", - указывается в сообщении.

Как указали в армейской пресс-службе, среди ликвидированных боевиков есть причастные к террористической деятельности в районе городов Тулькарм и Калькилия, а также в Нур-Шамсе.

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