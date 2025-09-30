Израиль сомневается в готовности ХАМАС принять план США по Газе

Глава МИД Израиля Гидеон Саар предупредил, что ХАМАС может попытаться "уклониться от реализации" предложененного США плана по прекращению конфликта в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Белграде вместе со своим сербским коллегой Марко Джуричем.

По его словам, согласие Израиля не должно никого удивлять, поскольку Тель-Авив не отказыается от своих целей в Газе, но намерен достичь их дипломатическими средствами:

"Израиль по-прежнему привержен целям, которые мы поставили для войны,включая уничтожение вооруженных сил ХАМАС, освобождение заложников и обеспечение того, чтобы Газа не представляла для нашего государства угрозы в будущем", - подчеркнул он, добавив, что ХАМАС "несет полную ответственность" за продолжение войны, отказываясь положить конец конфликту.

Саар отмечает, что ХАМАС пока не принял план, и выразил скептицизм по этому поводу: "Мы знаем по прошлому опыту, что они [ХАМАС] пытаются менять условия и уклоняться от реализации. Но посмотрим".

Напомним, что 29 сентября в Белом доме состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. По итогам переговоров был принят мирный план по урегулированию ситуации в Газе, включающий 21 пункт.