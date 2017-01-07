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    Израиль сократил финансирование ООН в знак протеста

    Израиль приостановит выплату части взносов в (бюджет) ООН, равную примерно $6 млн

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Израиль принял решение сократить взносы в бюджет ООН на $6 млн в ответ на принятую Советом Безопасности резолюцию, требующую от страны прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских землях.

    Как передает Report, об этом сообщило в пятницу постоянное представительство еврейского государства при всемирной организации.

    "Израиль приостановит выплату части взносов в (бюджет) ООН, равную примерно $6 млн, в ответ на принятую Советом Безопасности резолюцию 2334. Эта сумма соответствует части бюджета ООН, которая выделяется на финансирование антиизраильских структур. Израилю неразумно содержать подобные агентства", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

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