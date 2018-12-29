Израильский вертолет нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Вертолет армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении армейской пресс-службы.

Ранее израильская газета Jerusalem Post сообщила, что запущенная из сектора Газа ракета упала рядом с заграждением регионального совета Шаар-ха-Негев в Южном округе Израиля. В результате обстрела никто не пострадал. Ракета была направлена по ненаселенному району, поэтому сирены не прозвучали.

"Ранее этим вечером был зафиксирован один запуск (ракеты - ред.) из сектора Газа по израильской территории. В ответ на это боевой вертолет армии обороны Израиля ударил по военному посту ХАМАС на юге сектора Газа", - говорится в заявлении.