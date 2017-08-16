Израильский министр: Признание Кнессетом "геноцида армян" маловероятно

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Министр по вопросам охраны окружающей среды Израиля, министр по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин назвал маловероятным признание Кнессетом вымышленного "геноцида армян".

Как сообщает Report, такое мнение израильский чиновник высказал в интервью Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос о вероятности признания геноцидом украинского голодомора.

"Я не думаю, что будет принято какое-то декларативное решение по Голодомору, как и по другим тяжелым трагическим страницам в истории тех или иных народов, потому что это не соответствует нашей парламентской традиции. В нашей парламентской традиции, как правило, декларации подобного рода не принимаются", - сказал Элькин.

По его словам, вопрос признания "геноцида армян" обсуждался в Кнессете несколько раз, но не было принято окончательного решения.

"Израильский парламент считает, что вопросы прошлого должны решаться не политиками, а профессионалами, как часть профессионального дискурса", - сказал Элькин.