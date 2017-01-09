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    Израильский дипломат назвал главу МИД Великобритании глупцом

    Он глупец без какого-либо понятия об ответственности

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Израильский дипломат назвал главу МИД Великобритании "глупцом".

    Как передает Report, телеканал Al Jazeera в ходе журналистского расследования тайно записал нелицеприятные высказывания сотрудника посольства Израиля в Великобритании Шаи Масота, касающиеся министра иностранных дел королевства Бориса Джонсона.

    «Он (Борис Джонсон. - ред) — глупец без какого-либо понятия об ответственности»,— зафиксировала скрытая камера телеканал слова Шаи Масота, сказанные во время неформального ужина.

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