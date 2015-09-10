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    Израильские ВВС нанесли авиаудары по артиллерии сирийской армии

    Артиллерия поддерживала армию при отражении нападения боевиков в восточной части Забадани

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудары по позиции сирийской артиллерии, которая осуществляла огневую поддержку войск в городе Забадани (45 километров от Дамаска). 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на военный источник.

    "Самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудары по позиции артиллерии, принадлежащей сирийской армии, на возвышенности Наби Хабиль, расположенной в 19 километрах к югу от Забадани. Артиллерия поддерживала армию при отражении нападения боевиков в восточной части Забадани", - сказал собеседник агентства.

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