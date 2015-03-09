​Израильские военные задержали 5 журналистов

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Израильские военные во время облавы на НПО в городе Умм аль-Фахме задержали пять палестинцев-представителей прессы.

Как передает Report, согласно полученной информации, израильские военные в городе Умм аль-Фахме совершили облаву на НПО под названием "Это пресс-центр Иерусалима", который имеет разрешение на деятельность.

Проверив все компьютеры и документы в офисе, военные изъяли некоторые из них и задержали 5 журналистов.