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    Израильские военные в ходе столкновений застрелили палестинца

    Дополнительные подробности пока не сообщаются

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Израильские военные в ночь на среду застрелили палестинца в районе Сильван в восточной части Иерусалима.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на палестинских чиновников.

    В ходе столкновений с израильскими военными погиб 20-летний палестинец Али Шиуки (Ali Shiouki), указывается в сообщении.

    Отмечается, что в рамках мер безопасности по предотвращению терактов на время религиозного праздника Йом-Киппур на территорию Западного берега реки Иордан и в восточную часть Иерусалима были направлены израильские военные и полиция.

    Дополнительные подробности пока не сообщаются.

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