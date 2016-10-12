Израильские военные в ходе столкновений застрелили палестинца

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Израильские военные в ночь на среду застрелили палестинца в районе Сильван в восточной части Иерусалима.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на палестинских чиновников.
В ходе столкновений с израильскими военными погиб 20-летний палестинец Али Шиуки (Ali Shiouki), указывается в сообщении.
Отмечается, что в рамках мер безопасности по предотвращению терактов на время религиозного праздника Йом-Киппур на территорию Западного берега реки Иордан и в восточную часть Иерусалима были направлены израильские военные и полиция.
Дополнительные подробности пока не сообщаются.
News DepartmentАвтор новости
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