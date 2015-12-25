Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Израильские пограничники застрелили пытавшуюся напасть на них палестинку на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Палестинка на автомобиле осуществила попытку наезда на бойцов пограничной полиции на дороге близ деревни Сивад на Западном берегу реки Иордан", - отметили в пресс-службе. "Военнослужащие открыли огонь и застрелили террористку, среди бойцов пограничной полиции пострадавших нет", - добавили в армейском ведомстве.

В пятницу же израильские солдаты застрелили палестинца, принимавшего участие в акции протеста у разделительного заграждения на границе с сектором Газа. Об этом сообщили представители медицинских служб палестинского приморского анклава.

Обстановка в Израиле и на Западном берегу реки Иордан резко обострилась в конце сентября. За три месяца в результате резкой эскалации насилия в ходе атак с использованием ножей, топоров и автомобилей в качестве таранов были убиты более 20 израильтян. За три месяца погибли 130 палестинцев, около половины из них - в ходе осуществления атак, остальные - во время столкновений в ходе акций протеста.