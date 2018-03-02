Израильская полиция проводит допрос Нетаньяху

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Израильская полиция впервые допрашивает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в рамках расследования дела о коррупционных взаимоотношениях его приближенных с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании "Безек", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что глава правительства не является фигурантом так называемого "дела 4000", но считает его продолжением гонений на себя лично. Следователи ищут доказательства того, что чиновники продвигали интересы "Безек" в обмен на благосклонное освещение деятельности Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

"Допрос проходит в его официальной резиденции в Иерусалиме и, как ожидается, продлится четыре часа. Нетаньяху будет продемонстрирован значительный объем доказательств, которые еще не раскрывались общественности, но были представлены суду на слушаниях о продлении задержания основных подозреваемых", - сообщило местное радио "Кан".

Полиция ранее арестовала бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Нира Хефеца, экс-генерального директора министерства связи Шломо Филбера, владельца "Безек" Шауля Эловича вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными.

Параллельно с премьер-министром на допрос, по данным радио, вызвана его супруга Сара.

Сам Нетаньяху проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция в прошлом месяце передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.