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    Израильская армия применила слезоточивый газ на Западном берегу

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Израильская армия применила слезоточивый газ в городе Эль-Бира на Западном берегу в ходе протестов в поддержку палестинских заключенных, есть пострадавшие.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, солдаты израильской армии применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов около северного входа в город Эль-Бира.

    Протесты в Палестине проходят в связи с празднованием дня заключенных. Палестинцы вышли на улицы города, размахивают палестинскими флагами и выкрикивают лозунги с призывом освободить заключенных.

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