Израильская армия применила слезоточивый газ на Западном берегу

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Израильская армия применила слезоточивый газ в городе Эль-Бира на Западном берегу в ходе протестов в поддержку палестинских заключенных, есть пострадавшие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, солдаты израильской армии применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов около северного входа в город Эль-Бира.

Протесты в Палестине проходят в связи с празднованием дня заключенных. Палестинцы вышли на улицы города, размахивают палестинскими флагами и выкрикивают лозунги с призывом освободить заключенных.