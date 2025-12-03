Израиль сегодня получит тело еще одного погибшего заложника

В ближайшие часы ХАМАС передаст Израилю через сотрудников Международного комитета Красного Креста тело очередного погибшего заложника.

Как передает Report, об этом сообщает Офис премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что останки были обнаружены сегодня в ходе поисков на севере сектора Газа. Тело будет передано для экспертизы в Национальный институт судебной медицины.