    Digər ölkələr
    • 03 dekabr, 2025
    • 19:05
    İsrail daha bir girovun meyitini təhvil alacaq

    Yaxın saatlarda HƏMAS Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları vasitəsilə İsrailə daha bir həlak olmuş girovun meyitini təhvil verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunun Ofisi məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, qalıqlar bu gün Qəzza sektorunun şimalında aparılan axtarışlar zamanı aşkarlanıb. Meyit ekspertiza üçün Milli Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza İnstitutuna təhvil veriləcək.

    İsrail Qəzza HƏMAS girov
    Израиль сегодня получит тело еще одного погибшего заложника

    Son xəbərlər

    19:27

    AFFA Hakimlər Komitəsinin yeni sədri Premyer Liqanın XIII turundakı hakim səhvini təsdiqləyib

    Futbol
    19:20

    Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana turist axını bir ildə 20 %-dən çox artıb

    Turizm
    19:15

    Ağdərədə minaya düşən şəxs əməliyyat olunur, vəziyyəti ağırdır - YENİLƏNİB

    Hadisə
    19:07
    Foto

    Azərbaycan çempionatına hazırlıq məqsədilə cüdo hakimləri üçün seminar keçirilib

    Fərdi
    19:05

    Digər ölkələr
    19:01

    "AFEN Plaza"da partlayışda xəsarət alanlardan üçü evə buraxılıb

    Sağlamlıq
    19:00

    Stubb və Ərdoğan Rusiya‑Ukrayna müharibəsinin nizamlanması üzrə səyləri müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    18:59

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının V turunun oyunları eyni gündə baş tutub

    Komanda
    18:55

    Türkiyə ilk dəfə Aİ və NATO üzvü olan ölkəyə döyüş gəmisi satıb

    Region
