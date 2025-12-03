İsrail daha bir girovun meyitini təhvil alacaq
- 03 dekabr, 2025
- 19:05
Yaxın saatlarda HƏMAS Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları vasitəsilə İsrailə daha bir həlak olmuş girovun meyitini təhvil verəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunun Ofisi məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, qalıqlar bu gün Qəzza sektorunun şimalında aparılan axtarışlar zamanı aşkarlanıb. Meyit ekspertiza üçün Milli Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza İnstitutuna təhvil veriləcək.
