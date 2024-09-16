Израиль считает возможным решить вопрос с "Хезболлах" только военным путем

У Израиля не остается иного выбора для стабилизации ситуации на границе с Ливаном, кроме как перейти к военным действиям против формирований движения "Хезболлах".

У Израиля не остается иного выбора для стабилизации ситуации на границе с Ливаном, кроме как перейти к военным действиям против формирований движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на встрече с заместителем помощника и старшим советником президента США по энергетике и инвестициям Эймосом Хокстином, прибывшим с визитом в Израиль.

Отмечается, что в ходе разговора Галант подчеркнул, что возможность достижения соглашения об урегулировании ситуации на ливано-израильской границе уходит, поскольку "Хезболлах" продолжает "привязывать себя" к действующему в секторе Газа радикальному палестинскому движению ХАМАС и отказывается завершить конфликт.

"Единственный оставшийся путь возвращения жителей севера Израиля в свои дома - это военные действия", - заявил в связи с этим министр, чьи высказывания распространила пресс-служба.